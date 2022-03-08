Европейский Союз (ЕС) заявил, что Беларусь является агрессором в конфликте на Украине.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сегодняшнем заявлении ЕС.

В заявлении говорится, что события в Украине являются «грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывают европейскую и глобальную безопасность и стабильность».

«Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, продемонстрировала солидарность международного сообщества против агрессивной войны России. Россия, наряду с режимом Лукашенко в Беларуси, который является соучастником агрессии, несет полную ответственность за человеческие жертвы, ранения и разрушения».

Отметим, правительство Беларуси неоднократно заявляло, что ни один белорусский солдат или военная техника не участвует в военных действиях России в Украине.