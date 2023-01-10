Европейский союз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве двух организаций. Церемония подписания документа состоялась во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС.

Декларацию подписали генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Стороны пока не обнародовали декларацию.

Ранее в понедельник Agence France-Presse (AFP) сообщило со ссылкой на документ, что Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество в области обороны на фоне конфликта на Украине. По данным AFP, в документе отмечается, что обе стороны обязуются вывести партнерство «на более высокий уровень» и мобилизовать «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей». (ТАСС)

