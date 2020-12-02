Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ

Евросоюз на фоне президентских выборов в США заявляет о желании работать со Штатами над реформированием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при Дональде Трампе, говорится в сообщении ЕК.

Европейская комиссия представила в среду предложение по «Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений». В пресс-релизе ЕК говорится, что «победа избранного президента Джо Байдена» в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года.