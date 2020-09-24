Европу предупредили о последнем шансе в борьбе с COVID-19

Европейская комиссия призвала страны ЕС и граждан осознать опасность второй волны пандемии коронавируса. В противном случае придется прибегать к жесткому карантину.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, — передает Хвиля со ссылкой на Европейскую правду.

«Поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем в пик в марте, совершенно очевидно, что этот кризис не прошел. Сейчас решающий момент, и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек. Это может быть наш последний шанс не допустить повторения прошлой весны», — сказала она.

Так, показатели инфицирования в ЕС и Великобритании с августа постоянно росли, и принятые меры не всегда были достаточными для уменьшения или контроля.