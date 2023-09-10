Сфера туризма в стране постепенно восстанавливается. Закрытые сухопутные границы и дорогие авиабилеты для многих, конечно, становятся препятствием. Тем не менее, в январе-июле этого года в Азербайджан прибыло 1 млн 143,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как рассказал в беседе с # председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, председатель правления Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди, за январь-июнь 2023-го года всего в гостиницах и на предприятиях гостиничного типа было размещено 830,110 человек, из которых 470,437 иностранцев и лиц без гражданства, а 359,673 наших граждан. За данный период количество ночевок всего по стране составило 1,363,239, из них 788,089 пришлось на долю иностранцев, а 575,150 на долю наших граждан. За аналогичный период прошлого года было размещено всего 675,197 лиц. Тут рост составил около 23%. А в количестве ночевок рост составил 33,7%. В прошлом году количество ночевок за полугодие составило 1,027,033.

При этом эксперт подчеркнул, что во въездном туризме Азербайджана происходят некоторые изменения:

«Так, за первое полугодие 2023-го количество туристов из арабских стран сократилось на 8,6% и составило 185,400 человек. Число туристов из стран СНГ увеличилось на 1,7 раза и составило 477,100 человек, а также выросло количество въезжающих из стран Европейского Союза, что составило рост в 36,5% и достигло 57,200 человек. Я не уверен, что в данной статистике мы видим только лишь количество туристов. Это общее количество въезжающих из европейских стран, среди которых в последнее время все больше деловых поездок. Но это еще один шаг на пути диверсификации, возможностей привлечения туристов с наиболее развитых стран, чьи граждане наряду с более высокими требованиями, также тратят на порядок больше средств во время поездки».

Отметим, что в предыдущие годы европейцы нечасто выбирали местом отдыха Азербайджан. И одно дело приехать к семье, друзьям, а другое – именно на отдых. Так чем заинтересовать и удержать таких туристов, для которых доступно множество направлений по всему миру?

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в страну приезжают туристы из разных стран. Например, российских туристов сейчас стало больше, но в России стремятся развивать свой внутренний туризм.

«Что касается арабов, то у них достаточно финансов, чтобы разъезжать по миру, а не приезжать лишь в одну страну. Они едут, например, в Индонезию, которая также заинтересована в туристах из мусульманских стран. Поэтому то, что волна интереса к посещению ими Азербайджана несколько схлынула – процесс нормальный. Для того, чтобы не потерять арабских туристов, нужно проявить больше гостеприимства», – считает он.

Говоря о европейских туристах, Агаев подчеркнул, что надо учитывать, что среди туристов, приезжающих к нам, в том числе из западных стран, много азербайджанцев, живущих за рубежом:

«Как привлечь западных туристов? На мой взгляд, на одной гастрономии в этом плане далеко не уедешь. Важно чтобы было доступное и комфортное жилье для молодежи, а не только пятизвездочные гостиницы. Впрочем, процесс пошел – появляются кемпинги, небольшие сельские гостиничные дома. Но нужно, чтобы при демократичной цене там было все для комфортного проживания, в том числе хороший интернет, постоянная горячая вода и т.д. В целом же, чтобы массово привлечь западных туристов, надо снизить стоимость авиабилетов. По многим направлениям они для них гораздо дешевле».

По словам Агаева, надо учитывать, что многие европейцы часто путешествуют и их сложно удивить. Больше всего путешествуют европейские пенсионеры.

«Привлечь европейцев разных возрастных групп можно, например, культурными мероприятиями, на которые стоит приглашать мировых звезд. Для молодежи, например, рок-исполнителей, а еще проводить различные кинофестивали. Будет интересен также круиз по Каспию. Лечебный туризм в Европе распространен, например, Карловы Вары, но, безусловно, у нас тоже есть интересные варианты, скажем, Нафталан. Европейцам интересны исторические достопримечательности, природа. Нам есть чем заинтересовать их – одних только крепостей несколько десятков. Например, крепость Джаваншира, куда пока мало кто приезжает», – отметил он.

По убеждению Агаева, в сфере туризма нужна новая молодая кровь, люди с креативным подходом, которые знают, что интересно молодежи.

«Многие туристы, приехав в Азербайджан один раз, второй раз не приезжают, но это совсем не потому, что все тут увидели. Просто у них нет достаточно информации, какие у нас интересные места. Все крутится вокруг Баку, ну еще Габалинского района. Если посмотреть на youtube видеоролики блогеров из России, посетивших Азербайджан, то подавляющее большинство их посвящены Баку. А ведь у нас много замечательных локаций по всем направлениям – Губа, Лянкяран, Шамахы и т.д. Однако, – говорит эксперт,– надо быть объективными – природа у нас очень красивая, но большинство туристов начинает скучать в таких местах через 2-3 дня. Поэтому нужны фестивали, культурные мероприятия в районах, и чтобы они были проведены интересно. Осенью, правда, туристический сезон ожидаемо пойдет на спад. Но следующую волну туристов можно ждать на Новый год, а потом на Новруз байрамы и, конечно, летом».