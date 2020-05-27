Европейские лидеры предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан

Европейские лидеры направили личные письма премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в которых предостерегли его от возможной аннексии территорий, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13 со ссылкой на представителей правительства Израиля и европейских дипломатов.

Как следует из сообщения, европейские лидеры указали Нетаньяху на то, что «мир, безопасность и стабильность Израиля возможны только при нахождении взвешенного, справедливого решения конфликта в диалоге с палестинцами».

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон, написал, что «односторонние шаги подорвут стабильность на Ближнем Востоке», указывает Channel 13. По данным канала, с письмами на эту тему к Нетаньяху обратились также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главы правительств Италии и Испании — Джузеппе Конте и Педро Санчес. (DW)