Совет министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) на заседании в Люксембурге 26 июня обсудит российско-украинскую войну и диалог между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

После того, как министры обсудят российское вторжение в Украину, они также обменяются мнениями об отношениях между странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, в Совете Европейского союза будет обсуждаться конфликт в Тунисе, диалоги между Азербайджаном и Арменией, и также Сербией и Косово.