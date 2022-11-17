Политические группы Европейского парламента согласовали текст проекта резолюции о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.

«После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту», — сообщил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс в микроблоге Twitter.

В частности, Кубилюс отметил, что главный пункт проекта резолюции звучит так: «Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое применяет террористические средства».

Как сообщается на сайте Европарламента, следующее заседание в Страсбурге состоится 21-24 ноября.