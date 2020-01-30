Европарламент проголосовал за сделку о Brexit

Против договора о выходе Великобритании из Евросоюза выступило лишь 49 депутатов Европарламента из 683 голосовавших, свидетельствуют данные голосования.

Поддержали документ 621 депутат, воздержалось 13.

Ранее этот документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте, был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях «развода» был одобрен парламентом Великобритании, а также получил королевскую санкцию и стал законом.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (03.00, 1 февраля по бакинскому времени). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. (РИА Новости)