Европарламент проголосовал за сделку о Brexit

Против договора о выходе Великобритании из Евросоюза выступило лишь 49 депутатов Европарламента из 683 голосовавших, свидетельствуют данные голосования.

Поддержали документ 621 депутат, воздержалось 13.

Ранее этот документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте, был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях «развода» был одобрен парламентом Великобритании, а также получил королевскую санкцию и стал законом.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (03.00, 1 февраля по бакинскому времени). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. (РИА Новости)

| 2020-01-29T22:53:17+00:00 30 января 2020, 04:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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