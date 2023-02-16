Европейский парламент принял резолюцию к годовщине начала Россией боевых действий в Украине, в котором поддерживается украинская сторона.
Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.
Евродепутаты призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов.
Кроме того, они призывают членов ЕС принять десятый пакет санкций против России до конца февраля и существенно расширить его. Европарламент просит сделать действующие санкции более эффективными и заблокировать «лазейки» для России.
Также депутаты призывают сформировать механизм конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
В Европарламенте отметили, что «российское вторжение в Украину изменило геополитическую ситуацию в Европе, требующую от ЕС смелых и комплексных политических, безопасных и финансовых решений».
Потому европейские депутаты призывают Украину, Еврокомиссию и Евросовет работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.