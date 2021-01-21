Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока — 2» из-за Навального

Европарламент потребует от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Speigel.

Документ планируют рассмотреть в четверг, его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

«После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект «Северный поток — 2″ потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает», — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Санкции могут затронуть «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте» Навального», а также ответственных за «нападения» на оппозицию, российских олигархов, «членов близкого круга» Владимира Путина, а также «медиапропагандистов». Ограничения предусматривают заморозку активов в странах ЕС и запрет въезда в эти государства.

«Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением», — приводит издание цитату и текста резолюции.

В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.

Ранее источник в организации сообщил журналистам, что тему ареста Навального могут поднять в четверг на видеоконференции глав стран ЕС. При этом ожидается, что главы МИД стран ЕС детально обсудят вопрос только 25 января.