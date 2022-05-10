Евросоюз не смог договориться о нефтяном эмбарго против России – помешало отсутствие сплоченности в этом вопросе стран европейского объединения. Предложение ЕС продолжает блокировать Венгрия, ее поддержала Словакия. Будапешт сравнил санкции с атомной бомбой по своей экономике.

Пока европейские дипломаты ведут ожесточенные переговоры по предложенному пакету санкций, сами европейские страны подсчитывают ущерб от такого шага. Причем, позиция стран зависит от степени их привязки к российскому экспорту сырой нефти и способности инфраструктуры к диверсификации поставок топлива. Как уже говорилось, идее запретить импорт российской нефти противостоят Венгрия и Словакия. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, упомянутый шаг сопряжен с перестройкой нефтяной инфраструктуры и нефтеперерабатывающих мощностей, а это требует времени и денег – инвестиций, которые, по его словам, «являются излишними». Следовательно, такие инвестиции невозможно привлечь на рыночной основе, сказал Орбан.

К противникам нефтяного эмбарго присоединилась и Греция. Учитывая серьезную зависимость экономики страны от судоходства, а также то, что Греция обладает более чем четвертью мощностей мировых нефтяных танкеров – позиция ее была предсказуема. Споры закончились готовностью некоторого смягчения шестого пакета санкций, в частности, ЕС отказался от плана остановить перемещающие российскую нефть танкеры. При этом в силе остается запрет предоставлять танкеры и сопутствующие услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны. Эти меры планируется ввести в течение трех месяцев.

Нефтяное эмбарго, которое входит в шестой по счету пакет санкций ЕС против России, может ударить не только по российской экономике, но возымеет шоковый резонанс для европейских стран. По свидетельству экономиста Василия Колташова, от эмбарго особенно пострадают континентальные страны Европы:

«Нефтеперерабатывающие предприятия центральной Европы настроены на переработку так называемой тяжелой нефти, и российская Urals им подходит. Другие предприятия в Греции, Италии, которые получают ближневосточный экспорт – нефть легких сортов, а значит, им проще. Нефтеперерабатывающие предприятия этих стран находятся на побережье и сразу перерабатывают нефть, полученную из танкеров. Словом, при таком раскладе непонятно то, что будет с предприятиями, которые расположены именно в центральной части континента и получают нефть из российских трубопроводов», — заметил он.

По словам экономиста, даже дорогостоящая перенастройка нефтедобывающих производств в европейских странах не гарантирует от проблем, обусловленных переработкой качественно иной нефти, а также дополнительными расходами на ее транспортировку: «Возникнет множество лишних погрузочно-разгрузочных работ и это только с нефтью, поскольку дальше с перерабатывающих предприятий будут развозить еще и полученное топливо, продукцию химической промышленности и пр.».

Как и следовало ожидать, санкции нанесут серьезный удар по России. Нефтегазовый сектор приносит стране до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.

«Хотя страны Евросоюза и достигли определенного консенсуса, до единодушного вердикта о нефтяном эмбарго дело не дошло во многом из-за позиции Венгрии, — комментирует обстановку на полях баталий «Большой семерки» экономист Эльданиз Амиров. – Позиция Венгрии понятна, поскольку она получает трубопроводную российскую нефть – на это заточены ее нефтеперерабатывающие предприятия и логистика. В силу своего географического положения, Венгрия не может ввозить нефть танкерами из портов, все сырье поступает по трубопроводам из России. Кроме того, по этим причинам ею был заключен долгосрочный контракт с Россией о поставках сырья по относительно низким ценам. В такой ситуации присоединение к санкциям и отказ от российской нефти может дорого обойтись венгерской политической власти».

В силу сложившихся обстоятельств, не исключено, что прочие члены ЕС присоединятся к санкциям, а Венгрии будут сделаны определенные уступки, полагает аналитик. По его словам, среди стран G7 более всех зависят от российского экспорта Германия и Италия, далее в этом рейтинге Франция. В целом же позиции стран к нефтяному эмбарго зависят от степени их зависимости от российской нефти.

«Несмотря на сопряженные сложности, страны мира настаивают на блокировании каналов финансирования и источников доходов Москвы для прекращения военных действий, — заметил Амиров. – Ведь если подумать, каждый день войны обходится России в 900 миллионов долларов. На текущий момент уже заморожены золотовалютные резервы РФ, а блокировка каналов поступления финансовых средств – это серьезные финансовые проблемы для российской экономики, которые повлияют на возможности Кремля продолжать военные действия».

Тем временем танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты, несмотря на санкции Евросоюза, при помощи Греции, информируют зарубежные СМИ. Сообщается, что обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире.