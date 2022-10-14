«По мере устранения в Европе обеспокоенности по поводу нехватки энергии природный газ продолжает дешеветь».

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на «Fitch», несмотря на то, что газохранилища Старого Света заполнены более чем на 90%, норма энергетического риска остается высокой.

Сообщается, что Европе удалось компенсировать недостаток газа примерно в 60 млрд. кубометров за счет снижения потребления и альтернативных источников снабжения (в основном LNG, а также Норвегия, Азербайджан и Северная Африка). Наряду с импортом рекордных объемов LNG, заполненность газохранилищ в последние месяцы выросла благодаря низкому потреблению, вызванному высокими ценами.