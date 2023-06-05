Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы. При этом разрешен транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза. Об этом сказано документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Как говорится в документе, «все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения», ввозились для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны сообщества за исключением Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Решение вступило в силу с момента опубликования.