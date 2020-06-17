Еврокомиссия исследует сделку по слиянию Fiat и Peugeot

Еврокомиссия обеспокоена слиянием компаний Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Peugeot S.A. (PSA) и проанализирует сделку, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ЕК предполагает, что слияние может снизить конкуренцию при продаже легковых машин весом менее 3,5 тонны. Регулятор должен принять решение по сделке до 22 октября.

В декабре 2019 года компании FCA и PSA подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Акционеры будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

Fiat был основан в 1899 и производит машины Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. Peugeot — второй по величине производитель в Европе, образован в 1976 году.