Еврокомиссар Тьери Бретон, который отвечает в ЕК за внутренний контроли и поставки боеприпасов Украине, угрожает санкциями Илону Маску.

Twitter принял решение выйти из добровольного кодекса ЕС против дезинформации в сети. Несмотря на то, что кодекс пока добровольный, Еврокомиссия намерена придать ему статус закона.

Брюссель распространил заявление еврокомиссара Бретона, в котором он практически угрожает Маску: «Twitter покидает добровольный кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Борьба против дезинформации станет обязательной в ЕС в рамках Акта о цифровых услугах с 25 августа. Наши команды будут готовы применить закон».

Еврокомиссары пока не приняли решения, какими будут санкции за нарушение этого закона. Однако, существующий добровольный Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией предполагает, что операторы социальных сетей обязаны самостоятельно удалять контент, противоречащий установкам западных структур, который они считают некорректным. (octagon.media)