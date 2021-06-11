Сегодня стартует Евро-2020.

Как передает Apasport.az, в соревновании будут бороться 24 сильнейшие команды континента.

Турнир пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Баку, и продлится 31 день. Участники 16-го по счету чемпионата Европы разбиты на 6 групп по 4 команды.

Группа А (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяйка поля), Уэльс, Швейцария

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяйка поля), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяйка поля)

Группа С (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяйка поля), Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяйка поля), Хорватия, Шотландия (хозяйка поля), Чехия

Группа Е (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяйка поля), Швеция, Польша, Словакия

Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяйка поля), Португалия (последний победитель), Франция, Германия (хозяйка поля)

Занявшие первые два места в каждой группе, а также 4 команды с наилучшими показателями среди третьих, выйдут в 1/8 финала. Финальный 51-й матч чемпионата состоится 11 июля.

Стартовый матч Евро-2020, который должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на этот год из-за пандемии коронавируса, состоится в столице Италии Риме. Сборная братской Турции встретится с Италией в группе А.

Финальный этап Евро-2020

I тур, группа А

11 июня

23:00. Турция-Италия

Главный судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)

Рим. Олимпийский стадион

Отметим, что в рамках группы А Евро-2020 на Бакинском Олимпийском стадионе пройдут матчи Швейцария-Уэльс (12 июня), Турция — Уэльс (16 июня) и Швейцария — Турция (20 июня), а также первая встреча 1/4 финала.