Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против команды Венгрии и стал первым игроком, сыгравшим на пяти турнирах, сообщает ТАСС.

Для Роналду этот матч стал 22-м в финальных стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом. Форвард забил в этих играх девять мячей и делит первое место с французом Мишелем Платини по общему количеству голов на чемпионатах Европы.

Опытный нападающий ранее участвовал в турнирах 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

Кроме Роналду в состав на пять чемпионатов Европы попадал только бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс (2000-2016), но на турнирах 2000 и 2016 годов он не сыграл ни одного матча.