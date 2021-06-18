Сборные Хорватии и Чехии не выявили победителя, сыграв вничью (1:1)

Счет в матче открыл Патрик Шик. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как Деян Ловрен разбил Шику лицо внутри штрафной зоны. Мяч был забит на 37-й минуте.

На 46-й минуте главный тренер хорватов Златко Далич произвел двойную замену, выпустив Петковича и Иванушеча вместо Ребича и Брекало, а на 47-й минуте Иван Перишич сравнял счет в матче.

Таким образом, сборная Чехия укрепилась на первом месте группы D, набрав четыре очка, а Хорватия занимает третью строчку, имея в активе лишь один балл. Англичане с тремя очками идут на второй позиции, а Шотландия занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

22 июня чешская команда поспорит со сборной Англии за первое место в группе, а хорваты сыграют с Шотландией в этот же день.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Чемпионат Европы по футболу проходит в 11 городах. (Газета.Ру)