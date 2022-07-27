Кремль подключил к озвучиванию своей позиции своего старого сторонника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он начал посылать сигналы и публично озвучивать пожелания Кремля о российско-американских переговорах.

По словам Орбана, российскую сторону «интересует только то, чтобы она не могла быть атакована с территории Украины».

Он считает, «что нужно принять идею, согласно которой не будет мирных переговоров между Украиной и Россией». По его мнению, конфликт может быть завершен «только американо-российскими переговорами». Вот так Путин через Орбана передал, что готов к переговорам и хочет их.

Это значит, Путин думает, что именно США могут склонить Киев к согласию взаимно прекратить боевые действия. Интересно, зачем ему это надо? И какие условия для себя хочет просить Путин, если Байден вдруг услышит призывы Орбана и согласится на переговоры? Если Путин захочет зафиксировать принадлежность России завоеванного на данный момент, то согласятся ли на это США? А тем более, сможет ли Вашингтон убедить Украину пойти на такое? Ведь в Украине уверены, что временное прекращение боевых действий на любых условиях сейчас важно для Москвы как передышка и способ собраться с новыми силами, чтобы продолжить войну.

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я считаю, поиск дипломатического решения вопроса мира в Украине путем переговоров с США единственным реальным. Сегодня в основном Америка определяет геополитику Европы. Если Вашингтон сочтёт, что изначальные планы ослабить Россию не реализуемы, и что Россия в будущем понадобится США для сдерживания Китая, то американцы склонят Киев к компромиссным решениям. В том числе к нейтралитету и «вечному» отказу от вступления в НАТО.

Но на переговорах России с США по поводу Украины встанет вопрос о ее территориальной целостности. Идею Новороссии американцы отклонят. Но Россия от своих целей не откажется. И тогда все-таки произойдёт разделение Украины, как в своё время Германии. Пока что рассуждения вокруг всех этих вопросов — чистой воды спекуляция.

Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Киев):

— Действительно, мы в Украине уверены, что навязывание нарратива о безальтернативности временного прекращения боевых действий на условиях Москвы – попытка Кремля создать себе условия для передышки, способ собраться с новыми силами, чтобы продолжить войну. И заявление Орбана не воспринимаем как случайность – это элемент информационной войны Москвы, стратегия не новая, мы уже научились выделять такие операции из общего информационного потока. Думаю, и наши партнеры имеют в этом достаточный опыт.

Месседж Орбана – не «первый выстрел». Сначала о том, что санкции против России провалились, Украина никогда не выиграет эту войну и для мира правильно было бы принять условия Путина, какими людоедскими они бы ни были, заговорили проплаченные Кремлем рупоры в американских масс-медиа. Далее эту тему подхватил президент Бразилии. И, финиш, премьер страны-члена НАТО и ЕС, Орбан – единственный союзник Кремля внутри ЕС и НАТО, который с самого начала российского вторжения в Украину всячески вставлял палки в колеса тем же европейским санкциям против страны-агрессора, который если открыто не оправдывал своего восточного бизнес-партнера, то поддерживал его «по-тихому». Для Москвы было критически важным, чтобы кремлевский месседж озвучил условно «западный» политик – как ситуация с обстрелом одесского порта — «Это не мы! Это оно само!». Окончательно сбросив маску, прямо став на сторону Путина, Орбан поставил свою страну вне европейской политики. Нет, Венгрию не исключат завтра или послезавтра из Евросоюза и НАТО – там работают с институциями, а не отдельными политиками. Но определенные «оргвыводы» сделают.

Но речь сейчас не о доле Венгрии, а об ожиданиях Кремля, который ради этого «засветил консерву» самого высокого уровня. Это отчаянная попытка блефовать игрока, у которого все карты биты. Как восприняли США декабрьский ультиматум Путина? Думаю, что тогда хотелки Москвы оценивались не просто как шантаж, не имеющий под собой оснований, а как реальные угрозы. Что получил Кремль в ответ? Жесткое и решительное «нет». «Нет» — потому что Путин попытался одним махом разрушить всю систему ценностей западного мира. Он блефовал, но Запад этого еще не знал. А сегодня знает! Выполнить требования Кремля, сесть с ним за стол переговоров, а не то… А не то Россия проиграет войну. Что же случилось, что Кремль пошел на очередной блеф? Он проигрывает. Но это видят и в США, и Европе: чем истеричнее агенты Кремля вопят — «украинцы никогда не выиграют», тем очевиднее становится противоположное. Есть ли смысл принимать условия проигрывающего? Проигравшего, который тебя грубо шантажировал еще полгода назад? В Вашингтоне все помнят.

Если Путин захочет зафиксировать принадлежность России завоеванного на данный момент, то согласятся ли на это США? Сможет ли Вашингтон убедить Украину пойти на такое? США и не будут пытаться. В отличие от россиян, которые так и не поняли нас ни в 1991-м, ни в 2006-м, ни в 2014-м, ни в 2022-м, в Штатах организацию украинского общества осознали. И приняли.