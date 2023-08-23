В Эстонии оппозиционные партии потребовали отставки премьер-министра Каи Каллас из-за того, что выяснилось, что компания, связанная с мужем Каллас, продолжила бизнес в России после 24 февраля 2022 года.

«Кая Каллас должна немедленно уйти в отставку и перестать обвинять других людей в обслуживании российских интересов. Получается, что она сама в этом виновата», — заявил журналистам зампред оппозиционной Консервативной партии Эстонии Март Хельме.

«Дело настолько скандальное, что СМИ Эстонии не могут занять нейтральную и выжидательную позицию, ссылаясь на презумпцию невиновности», — считает Хельме.