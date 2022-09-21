Расходы Эстонии на оборону вырастут «минимум до 2,7% от ВВП». Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает эстонская национальная телерадиокомпания ERR.

По его словам, этого требует «текущая ситуация с безопасностью». Министр напомнил, что членство в НАТО подразумевает расходы для страны-участника в 2% ВВП, однако Эстония «уже превзошла эту цифру».

Певкур сообщил, что деньги будут потрачены на создание «пузырей» противовоздушной обороны (зоны, контролируемые ПВО), которые можно будет перемещать. Сейчас решается вопрос о количестве этих зон — две или три.

Кроме того, республика собирается закупить РСЗО HIMARS и системы береговой обороны. Общая сумма расходов может достичь 1,2 млрд евро, отметил министр обороны Эстонии.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала нарастить военную помощь Украине. По ее словам, Эстония никогда не признает результаты референдумов в т.н. Донецкой и Луганской народных республиках, а также в оккупированных Запорожской и Херсонской областях, а наоборот — приведет к росту военной помощи и дополнительным санкциям.