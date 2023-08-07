Таллин не намерен присоединяться к развернутой Вильнюсом и Ригой кампании по высылке граждан России и Беларуси, пребывание которых в странах Балтии представляет угрозу национальной безопасности. Об этом порталу эстонского гостелерадио ЕRR заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Эстония подобные меры применять не планирует. Не планируется также ведение каких-то анкет. Это не дает реальной картины насчет тех, кто может представлять опасность. Они очень хорошо умеют отвечать так, как мы хотим услышать», — сказал он.

Рига недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство 5-6 тыс. российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку.