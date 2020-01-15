Есть над чем работать: Азербайджан на 58 месте в списке 60 крупнейших стран-экспортеров вина

Виноградарство и виноделие в нашей стране стали возрождаться сравнительно недавно. В 2011 году была утверждена государственная программа на 2012-2020 гг., цель которой в стимулировании развития виноградарства в стране для более полного удовлетворения спроса населения в винограде, улучшении сырьевого обеспечения винодельческих предприятий и предприятий по переработке винограда, увеличении экспорта винной и виноградной продукции.

Американская ассоциация экономистов вина (AAWE) составила список 60 крупнейших стран-экспортеров вина в мире. Данный рейтинг составлен на основе показателей 2018 года. Согласно нему Азербайджан экспортировал вина на 7,7 млн. долларов США. Наша страна, опередив Россию, расположилась на 58-й строчке списка. Лидером списка является Франция, которая экспортировала вина на 11,055 млрд. долларов. В первой пятерке списка — Италия (7,369 млрд. долларов), Испания (3,494 млрд. долларов), Австралия (2,160 млрд. долларов) и Чили (1,999 млрд. долларов). Грузия заработала на экспорте вина 197 млн. долларов и заняла 18-ю строчку списка.

Грузия в списке на 18-ом месте, а Азербайджан только на 58-ом. А ведь Грузия меньше по территории и численности населения. Природный фактор тоже в нашу пользу, в нашей республике больше солнечных дней. Об этом # заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов. Но наличие нефти, по его словам, сыграло со страной злую шутку. Этот сектор сделал непривлекательным остальные, и долгое время им не уделялось никакого внимания. Грузины же напротив активно развивали свое виноделие, сотрудничая с европейцами, в частности с немцами. Они наращивают темпы производства и получают хороший результат. Их вина зачастую ценятся и в Азербайджане больше, чем местные, хотя стоят тут на порядок дороже. Это потому что грузинское вино — качественный продукт, говорит эксперт.

«Наше правительство должно работать над тем, чтобы и отечественное виноделие шло вперед, и средства для этого имеются. Можно привозить иностранных специалистов, обучать местные кадры, приобрести технологии, построить современные заводы. Но не похоже, что у правительства есть особое стремление все это делать, пока есть нефтяные деньги.

На душу населения в Азербайджане приходится 15 кг винограда и это немало. Но речь преимущественно о столовом винограде, немалая часть которого портится на складах, не дойдя до потребителя. Для развития виноградарства нужно улучшать селекцию технических сортов, должна быть проделана большая работа»,– сказал В.Магеррамов.

Эксперт в области виноделия Надир Исмаилов отметил, что Азербайджану есть к чему стремиться в виноделии. В СССР наша республика занимала 1 место по объему винограда. В 1984 году было собрано 2,5 млн.тонн винограда. Сейчас о таких цифрах говорить не приходится.

«Но виноделие в стране развивается, появились маленькие и крупные винные заводы. Основная сложность — экспорт. Россия,–подчеркивает Н.Исмаилов,– стремится развивать свое виноделие, Европа перенасыщена вином, там можно купить неплохое вино по 1,5 евро за бутылку. Можно было бы рассмотреть страны Азии, в частности Казахстан, Китай, Индию. Однако в Китае дорогая продукция вряд ли будет востребована. К тому же азиатский рынок имеет свои особенности, и с ним надо уметь работать».

58 место — не самый плохой результат. Надо учесть, что наша страна только начала заявлять о себе, как о стране-экспортере вина после распада СССР, говорит председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, виноградная лоза начинает давать урожай только через три года после посадки, и нужно время, чтобы новые виноградники начали плодоносить. Если подойти к делу правильно, то через несколько лет мы можем быть в тридцатке, считает эксперт.

«Нужно не только увеличивать объемы производства, но и развивать стекольную промышленность. Бутылки и пробки для вина должны производить в Азербайджане, а не закупаться за границей. Сейчас в этом плане мы уязвимы. Также важно освоить такую науку, как маркетинг. Азербайджан не умеет рекламировать свою продукцию. На данном рынке есть крупные игроки, такие как Франция, Италия. Популярны вина ЮАР, Молдовы, Испании. Агрессивно войти на мировой рынок вина мы не сможем, но если делать это постепенно, то можно упрочить свои позиции»,– сказал Н.Агаев.

Что касается рынков сбыта, то с этим, как говорит эксперт, есть определенные сложности, ведь основной рынок сбыта для азербайджанского вина – это Россия, а она сейчас проводит жесткую политику, направленную на защиту российского виноделия.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, возрождение виноградарства способствует созданию новых рабочих мест. Часть из них сезонна, часть постоянна.

«Если рассматривать отечественное виноделие в сравнении с временами СССР, то 58 место из 60- не самый лучший результат, но это только начало. Раньше,–говорит Дж.Исмаилов,– Азербайджан славился такими винами как «Агдам», «Кагор», но после антиалкогольной кампании М.Горбачева многие виноградники были уничтожены. С начала 2000-х годов мы пытаемся развивать данный сектор, и весьма успешно. Необходимо больше рекламировать наши вина за рубежом, как рекламируют азербайджанский чай».