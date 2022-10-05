Исчезновением лекарств с полок наших магазинов никого не удивишь. Уже многие годы население мечется от аптеки к аптеке в поисках нужного препарата. Выпадают из розничной продажи даже самые простые и привычные на первый взгляд средства, а что до причин – о них остается только догадываться.

Несмотря на многолетнюю актуальность проблемы профильные структуры так и не дали исчерпывающего ответа: почему лекарства то и дело пропадают из наших аптек. Правда, звучат заявления про усложнившуюся логистику, проблемы с пандемией и войной в Украине. Но ведь сложности эти возникли не сегодня и даже не вчера… Проблеме этой немало лет, а сейчас она просто обострилась.

Помнится, как прошлой зимой в самый разгар пандемии коронавируса из аптек пропал Ацетилцистеин (отхаркивающее средство, которое применяется при заболеваниях дыхательной системы, сопровождающихся образованием густой слизи). Стоит ли говорить, в какой панике люди с этой проблемой бросились на поиски спасительного средства…

«Препарат появился через полгода, — делится с # Магсуд Азимов, страдающий хроническим бронхитом. – Но хорошего в этом мало. Новые партии лекарства продаются по новым же ценам. И если раньше упаковка шипучки АЦЦ Лонг стоила 3,60, сейчас ее продают за 4 маната 80 гяпиков. Кстати, из-за отсутствия этого лекарства я тогда перешел на более дешевый Мукалтин – 70 гяпиков за блистер. Но с появлением АЦЦ он тоже испарился из наших аптек».

Кстати, по свидетельству наших собеседников, исчезновение лекарств, как правило, предвещает их последующее подорожание.

Другая собеседница с глаукомой жалуется на полный исход из аптек глазных капель «Бетоптик». «Уже много месяцев находимся в поисках этого лекарства, — говорит пожилая женщина. – Лекарство пропадало и раньше, но выручали родственники и знакомые из Грузии и России. Сейчас из-за закрытых границ приезжающих мало, а в наших депо от этих капель и след простыл. Как быть, ведь заменители мне не помогают…».

По словам проживающей в столице Эльмиры Азизовой, она искала прописанный пожилой матери препарат Tanakan по всем городским аптекам, убив на это целый день: «Врач прописала лекарство. Захожу в одну, другую… десятую аптеку – говорят, его нет. Причем, нет не только в этих аптеках. Лекарство отсутствует вообще. Мне говорят, в депо препарат закончился… Но закончился недавно и можно найти где-нибудь на окраине города! Еду в бакинские поселки, обхожу самые отдаленные аптеки, где меньше всего посетителей. И, чудо! Отыскала один блистер. Еду в другой район, обхожу аптеки, покупаю пачку – последнюю…», — делится женщина.

Словом, обстоятельство «бегства» лекарств из местной аптечной сети вовсе не новое, но к пропаже йода и валерьянки (!) жизнь нас вряд ли готовила… Исчезновение с прилавков йода, антисептиков, валерьянки и валидола подтвердил журналистам председатель Общественного объединения «Клуб фармацевтов» Шовги Буньятов. По его словам, за последние месяцы аптеки лимитированно получали йод. В каждую из них ежедневно поступало не более четырех флаконов, в то время как в обычное время ежесуточная продажа составляет около 50-60 штук.

Смолчать о причинах отсутствия йода, видимо, было уж слишком. Могильную тишину наших профильных ведомств нарушила Ярославская фармацевтическая фабрика, снабжающая Азербайджан приведенным ассортиментом. На предприятии сообщили, что поставки в республику прекратились из-за введенного нашим Тарифным советом потолка цен. Но ситуацию можно считать разрешенной — тарифы поменяли и импорт из России не заставит себя дожидаться.

Все бы ничего, но причиной дефицита вновь называют регулирование цен на лекарства. А ведь это не первый такой случай, когда введенный некогда ценовой потолок не просто приводит к дефициту, но не выполняет и своей прямой цели — не может удержать ценников в наших аптеках. Кстати, сама эта история берет начало с 2015 года. Помнится, как на прошедшем тогда памятном заседании правительства говорилось о недопустимости «искусственного» завышения цен. А с потолком расценок связывали ожидания удешевления. Мол, установим предел цены, и маржа продавцов не будет грабительской – в 100, 200 и даже 300 процентов.

Уже через год Тарифный совет утвердил правила расчета цен на первые партии прошедших регистрацию лекарств, а также способы расчета их оптовой и розничной стоимости. С тех пор прошли годы – указы приняты, множество препаратов прошло государственную регистрацию и получили свои тарифы… Однако глядя на ценники в наших аптеках сложно поверить, что цели этого мероприятия были заявлены в русле уменьшения расходов населения и стабилизации цен. Цены дешевле не стали, а постоянное исчезновение лекарств можно объяснить различными обстоятельствами – от слабого контроля до жесточайшего размаха монопольного бизнеса.

Конечно же, не последнюю лепту вносит и потолок цен на лекарства. Как отметил Ш. Буньятов, во многом такое связано с ценовой политикой Тарифного совета. «После внедрения данной ценовой политики и начала регулирования цен, страну покинули многие ведущие фармацевтические компании, естественно, исчезла с рынка и их продукция», — комментирует он. Все это подтверждает и недавнее заявление российского производителя, чья продукция исчезла с местного рынка.

Понятно же, что при таком размахе инфляции цены на лекарства не могут оставаться на месте. В результате с 1 сентября этого года в стране вступили в силу новые тарифы на реализуемые в аптеках препараты. Еще 31 августа Тарифный совет пересмотрел цены на некоторые лекарства, повысив их. Но, как видно, ведомство сейчас не поспевает за ценовым галопом. Так что, спрашивается, а для чего вообще ввели потолок ценников? Есть ли от этого прок и не проще ли ограничиться рыночным формированием цен? Как отмечают в Тарифном Совете, такая необходимость присутствует:

«По своим особенностям лекарственный рынок отличается от других рынков, и свободные цены в этой сфере не обеспечивают снижения цен, а, наоборот, стимулируют их повышение. Именно поэтому в развитых странах и либеральных европейских государствах цены регулируются государством. В соответствии с применяемым механизмом, если производитель хочет утверждения более низкой цены, то он обращается для этого в соответствующем порядке, и цена опять снижается», — считают в ТС.

Однако пространные заявления чиновников не выдерживают испытания реальностью. Ведь если правительство обеспокоено подорожанием, для чего в таком случае в самый разгар инфляции были повышены пошлины за государственную регистрацию лекарственных средств и препаратов со 100 до 150 манатов, а размер госпошлины за предоставление гигиенического сертификата подняли с 15 до 25 манатов?

По мнению экономиста Натига Джафарли, поднимая импортные пошлины при отсутствии внутреннего производства лекарственных препаратов, мы в итоге приходим к естественному результату – подорожанию. А ведь цены на лекарства – это проблема, имеющая серьезную социальную значимость. С этой точки зрения, говорит аналитик, возникает вопрос по поводу высоких таможенных сборов – 15-процентная таможенная пошлина и НДС под 18 процентов на ввозимую продукцию, которая в стране не производится, не имеет иных перспектив, кроме подорожания на внутреннем рынке. А ведь местное производство фармацевтической продукции не покрывает спрос на лекарства. Преимущественно речь идет о производстве ваты, спирта, шприцев и прочего подобного ассортимента…