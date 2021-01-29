Эсминцы ВМС США приняли участие в учениях в Черном море

Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели операцию в Черном море. Об этом в пятницу сообщило американское посольство на Украине.

«В Черном море эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с участием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и [патрульного самолета] P-8A ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В диппредставительстве подчеркнули, что американские силы сосредоточены в Черном море в целях поддержки стран — членов НАТО и партнеров альянса, имеющих выход к данному морю. (ТАСС)