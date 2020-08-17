Если бы название России не склонялось…

Признаться, если название нашего довольно могучего северного соседа, — да, еще раз заметим, что нашего формального стратегического союзника и дружественной страны, т.е. России, не склонялось бы в последних военных провокациях армян в Товузском направлении наших границ и в последующих событиях, мы серьезно удивились бы к этому.

Именно поэтому, как только поступили сообщения об отправке военной техники и вооружений из Сербии в Армению, мы сразу же написали, посмотрите внимательно; не забыто ли в этой цепочке название еще одной страны, т.е. России?

Дело в том, что как только Армения совершает какие-то провокации на других участках нашей границы, т.е. за пределами Нагорного Карабаха, наши независимые и зависимые эксперты – политологи и аналитики хором заявляют, что, мол, Ереван хочет привлечь страны ОДКБ в вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, но и на этот раз попытки врага не увенчались успехом, т.к. ОДКБ в очередной раз не пошла на провокации армян. Конечно, они правы. Но с определенными оговорками.

Во-первых, следует заметить, что мы ведем с Арменией весьма «образцовую войну», т.к. наши солдаты и офицеры, наша военная техника до сих пор даже на один сантиметр не продвинулась на вражескую территорию и по этой причине, не остается оснований для привлечения ОДКБ в вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Да, на словах – в пылу эмоций мы иногда называем Армению Западным Азербайджаном, заявляем, что после освобождения Нагорного Карабаха вернем и другие наши исторические территории. Но, как только начинается какое –то военное столкновение с врагом, мы больше всего опасаемся того, что вдруг наши пули дойдут до территории врага, и страны ОДКБ сразу соберутся в Москве, чтобы участвовать в военном конфликте на стороне армян.

Во-вторых, если даже «российское НАТО» не вмешивается в конфликт между Азербайджаном и Арменией, это еще не означает, что Москва нас вообще забыла – нет, вовсе не так, все идет точно по сценарию Кремля.

Не стоит забывать, что Москва иногда любит действовать в одиночку: так было, например, в войне против Грузии и Украины.

Напомним, что эти две страны тогда еще находились в плоскости СНГ, только после того, как была оккупирована часть их территорий, они в знак протеста покинули ряды СНГ.

Теперь Кремль «имеет зуб» и на Пашиняна, но действует по тезису-принципу президента Путина: «Пашинян, конечно, не наш человек, но Армения наша!».

То же самое Кремль не может сказать ни про Азербайджан, ни про его руководство, потому что ни Азербайджан, ни его руководство не являются «российскими». Поэтому Кремль и зол на нас. «Причин» тут довольно много.

Например, мы уже почти двадцать пять лет противимся размещению в Нагорном Карабахе российских «миротворцев». С самого начала учреждения Евразийского Экономического Союза Москва приглашает нас стать его членом.

Мало того, вслед за каспийской нефтью мы собираемся транспортировать и свой газ в Европу. Наши газовые ресурсы, конечно, не в состоянии изменить баланс на европейском рынке, но мы создали соответствующую инфраструктуру для транспортировки газа (речь идет о трубопроводе длиной несколько тысяч километров!), который привлекает не только центрально-азиатские страны, но даже США, которые весьма серьезно размышляют о транс-каспийском маршруте для транспортировки газовых ресурсов региона.

Мы построили железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, которая в будущем станет сердцевиной исторического Шелкового пути. Но Москва считает, что одной из основных угроз ее национальной безопасности является прохождение важных транзитных и коммуникационных линий региона в обход России.

Исчерпывается ли этим «наша вина» перед Россией? Нет, возможно, грузины сами забыли, но в Кремле еще помнят, что в первую очередь, благодаря Азербайджану Грузия стала независимой, именно, благодаря Баку наши друзья-грузины выживали в холодные зимы. Даже Беларусь в своих конфликтах с Москвой часто обращается за помощью именно к Баку.

Вдобавок, после последних Товузских событий, мы провели крупные военные учения с братской Турцией, а не с Россией. А все это беспокоит и нарушает привычный «нормальный» режим кремлевских стратегов.

Правильно ли поступаем мы? Конечно, правильно, несмотря на то, что тут имеются определенные риски. Время показывает, что наших союзников становится еще больше. Конечно, визит турецкой военной элиты в Баку также не остался незамеченным Москвой и ее военным руководством.

Но это не должно беспокоить нас. Во время Товузских событий братская Турция однозначно заявила, что выбор Баку будет выбором и Анкары. Не надо считать это просто риторикой, — нет, такие слова просто так в воздух не бросают. Мы иногда любим преувеличить военные возможности России, но, наверное, наш внимательный читатель еще помнит известный инцидент между Турцией и Россией в связи со сбитым самолетом, хотя прошло несколько лет. Тогда Москва не объявила войну Анкаре. Почему же?

Потому что в Кремле поняли, что это может стать для России вторым Афганистаном, который привел к крушению советской коммунистической империи. Плюс, если Россия надумает привлечь ОДКБ в войну против Анкары и Баку есть ли вероятность, что бывшие тюркские республики – члены ОДКБ будут молчаливо поддерживать ее?

Думается, что нет, в любом случае, эта вероятность весьма и весьма мала. Не исключено, что в таком случае Москва останется только с Ереваном и Минском, которые не особо славятся политической последовательностью и верностью, т.к. Лукашенко больше интересует собственная власть, а Армения всегда славилась своей склонностью к измене…