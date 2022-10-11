В свое время, когда французский президент Франсуа Миттеран заявил, что внутренние границы Советского Союза являются сугубо административными, он думал, что сделал большое одолжение армянам и армянской диаспоре. Но он даже представить себе не мог, что когда-то делимитация и демаркация границ станут для Армении самыми трудными задачами. Потому что «младшая сестра» Франции, т.е. Армения, является искусственным государством. На нынешней территории Армении никогда не было древнего армянского государства, на этой географии никогда не жил древний армянский народ, их сюда, как известно, переселила в девятнадцатом веке царская Россия.

К чему мы все это говорим? В Праге армяне, чтобы решить вопросы делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, заявили, что тут без иностранной миссии не обойтись. Азербайджанская сторона не стала возражать, им представили такую возможность – по согласию сторон в течении двух месяцев на границе будет работать иностранная миссия.

Но тут важно другое: какой период истории не возьмешь, все равно он говорит не в пользу армян, по той простой причине, что существующие границы Армении установились путем агрессии и давления бывшего Советского Союза.

А как представляется перспектива решения проблемы? Пражская встреча продемонстрировала преимущество Азербайджана. Но мы не раз были свидетелями того, что армяне, дав какое-то согласие, потом нарушают его, причем военным образом. Не хотелось, чтобы и на этот раз это повторилось.

Пашинян часто говорит о мире, но так же часто нарушает его условия. Политические наблюдатели это объясняют тем, что армянский премьер не полностью контролирует армию, силовые структуры и политику карабахских сепаратистов. Но если было бы так, Пашинян давно простился бы с властью. Поэтому объяснения сего поведения армянского премьера следует искать в другой плоскости.

Пашинян в первую очередь является армянином и армянским политиком. Он даже в самых неблагоприятных ситуациях ищет дивиденды для своей страны. В принципе, так поступают все политики – все в дипломатических переговорах стараются обеспечить благоприятный фон и преимущество для собственного государства…

Скоро нам станут известны все намерения армян. В этом отношении октябрь и ближайший ноябрь станут решающими месяцами. Заметим, что в целом ситуация обнадеживает. Европейский Союз и его президент Шарль Мишель стараются делать все для приближения мира. Становятся конструктивными и усилия Франции. Азербайджанский президент после окончания встреч в Праге отправился в Россию. Это значит, что Москва не будет ревновать стороны к пражским обсуждениям и не помешает мирному процессу. Но, наверное, без ответа не останется попытка Армении сесть на геополитический шпагат и пригласить в регион французских миротворцев…

В начале привели цитату из заявлений президента Франсуа Миттерана. В каком-то смысле, его слова подтверждают нынешние «спецоперации» России в Украине, проводимые ею псевдо-референдумы на территории суверенного постсоветского государства. Если бы строго соблюдался принцип неприкосновенности границ, Россия так не поступала бы. Но к счастью, почти никто не поддерживает политику Москвы в Украине. Это значит, что нельзя терять надежду.

В какой-то степени это касается и армяно-азербайджанских отношений. Тут стоит отметить и роль братской Турции, которая в Праге заявила, что проводит переговоры с Арменией без каких-либо предварительных условий. Точнее тут условие одно: официальный Ереван должен выполнять мирные и справедливые требования Азербайджана…