Итальянский «Наполи» заинтересовался нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом, как передает Ленту.Ру, сообщает The Athletic.

Неаполитанский клуб стал очередным претендентом на 37-летнего форварда. Ранее стало известно, что Роналду попросил руководство «Юнайтед» продать его, если клубу поступит хорошее предложение. Португалец намерен выступать в Лиге чемпионов до конца карьеры. По итогам Английской премьер-лиги (АПЛ), в минувшем сезоне «красные дьяволы» не сумели обеспечить себе участие в главном еврокубке.

СМИ приписывали интерес к Роналду итальянской «Роме» и лондонскому «Челси». В июне сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой «Манчестер Юнайтед».