Министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс сообщил об отставке вслед за другими британскими чиновниками.

«С большой грустью и сожалением я сегодня утром подал прошение об отставке премьер-министру после того, как я принял и повторил в понедельник средствам массовой информации заверения, которые оказались неточными», — написал он в Twitter.

Также глава ведомства пожелал удачи преемнику, назвав свою работу лучшей в правительстве.

Ранее британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.

Спустя несколько часов стало известно, что заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами заявил, что уходит в отставку.

Всего правительство покинули 12 чиновников.

Сообщения об отставке появились вскоре после того, как премьер Борис Джонсон дал интервью, в котором ему задали вопросы по поводу задержки с отстранением от должности члена парламента от партии Тори Криса Пинчера, обвиненного в приставаниях к двум мужчинам в нетрезвом состоянии в частном клубе. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. (Газета.Ру)