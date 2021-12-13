Певец Seaz (Азер Насибов) продолжает уверенное шествие на музыкальный Олимп – его новый трек «Не смог», представленный на прошлой неделе, один за другим завоевывает плейлисты популярных музыкальных платформ, таких как Spotify, Вконтакте, Яндекс.Музыка и др.

Песня вышла на Atlantic Records Russia, российском подразделении крупнейшего американского лейбла, входящего в группу компаний Warner Music. Таким образом, на российской эстраде зажигается новая звезда made in Azerbaijan, вслед за Bahh Tee, Jony, HammAli & Navai и др.

«Все лето я посвятил работе – записывал песни, экспериментировал со звуком, текстом, звучанием… И почему–то, все, что сделал, мне не нравилось. Что-то удалил навсегда, что-то сохранил, что-то постоянно исправлял. Настроения такая ситуация, мне конечно не прибавила, до тех пор, пока близкие люди не дали мне понять, что не все так плохо. И лишь сейчас я понял, что весь этот самоанализ дал мне огромный опыт, который помог мне продолжить движение в нужном направлении», — рассказывает Seaz в интервью #.

На данный момент его называют одним из самых романтичных исполнителей на российской эстраде.

«Так получается, что большинство моих песен с «грустинкой», — комментирует Seaz, обескураживая своей знаменитой голливудской улыбкой. «Мама говорит: ну напиши ты хоть что-то веселое, а я ей в ответ — ну что мне делать, душа у меня такая!».

Новая песня покорила титанов звукозаписывающего лейбла с первых нот.

«Я спел под гитару, хотя обычно пишу под фортепиано. И мне ответили – будем выпускать!», — вспоминает певец.

Работа над треком завертелась в ту же минуту:

«Сказать, что это было просто, я не могу. Обычно я прихожу с готовым треком, а тут был шаг в неизвестность, и мне нравилось это чувство. Я понимал, что это будет что-то новое, потому что у меня не было абсолютно никакой картинки перед глазами. В итоге получилась красивая песня о любви, о расставании, но все не так грустно, как в моих предыдущих песнях», — рассказывает Seaz.

Певец признается, что главное для него — вызвать у слушателя эмоции:

«Завладеть сознанием и унести его в дальние дали, чтобы слушатель представил себя в главнойй роли, нашел в песне свою историю. Такие песни всегда западают в душу. По другому я просто не могу, ведь сцена и творчество – это моя жизнь, и я готов посвятить этому всего себя», — говорит артист, признаваясь, что успех трека «Не смог» отпраздновал скромно – маленьким тортиком, который купила его сестра.

22 декабря Seaz выступит в качестве специального гостя на концерте турецкого дуэта Kurtulus Kus & Burak Bulut Moscow Hall.

В ближайших планах артиста – выпуск новых композиций, которые по его словам, удивят поклонников с неожиданного ракурса.

Послушать новую песню Seaz «Не смог» можно тут: