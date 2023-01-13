Главные ястребы в Евросоюзе, Польша и Литва, призвали отключить от SWIFT еще больше крупных российских банков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломаты двух стран ЕС.

Помимо этого, Польша и Литва требуют ввести санкции на ядерный сектор России и запретить в ЕС еще больше «российских пропагандистских» СМИ, отметили собеседники агентства.

Участникам союза все труднее добиться согласия для введения новых санкций, сказал один из них. Тем не менее ЕС вскоре предложит новый «амбициозный проект» санкций, добавил дипломат. По его словам, пакет ограничений должен быть готов к первой годовщине вторжения России в Украину — 24 февраля 2023 года.

ЕС отключил от системы SWIFT семь системнозначимых российских банков: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, РСХБ и Совкомбанк. Это лишило их возможности совершать переводы за границу в большинство банков мира.

Польша, страны Балтии и Ирландия также предлагали отключить от SWIFT Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». Однако ни в восьмом, ни в девятом пакетах санкций этих кредитных организаций не было.

В новый пакет могут войти также санкции против Беларуси — союзника России, который помогает ей обходить ограничения в торговле товарами, сказали собеседники агентства.

Ранее о готовящихся санкциях против Беларуси заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. (moscowtimes.ru)