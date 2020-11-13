Еще двум освобожденным от оккупации селам возвращены названия

Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены представленные в порядке законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым проекты законов «О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы» и «О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунарлы”.

Согласно проектам, село Гушчубаба в составе административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района Азербайджанской Республики будет называться Бахарлы. Село Цакури, входящее в состав Чирагузского сельского административно-территориального округа Ходжавендского района будет называться Хунарлы.