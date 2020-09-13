Еще 350 человек будут эвакуированы из Грузии в Азербайджан

Завтра начнется процесс эвакуации 350 человек из Грузии в Азербайджан.

97 из них — граждане Азербайджана, 245 — Грузии, 4 — России, 2 — Казахстан, по 1 из Украины и Турции.

Все граждане были протестированы на выявление коронавируса в специальной лаборатории в Тбилиси. Результаты тестов будут объявлены завтра утром.

После получения от посольства справки об отсутствии COVID-19 в 10:00 они на автобусах будут доставлены на погранично-пропускной пункт «Красный мост» на границе с Азербайджаном.

Отметим, что в период пандемии через Грузию в Азербайджан было доставлено более 2 тыс. человек.