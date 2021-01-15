Еще 250 граждан Азербайджана вывезены из Грузии

Из Грузии вывозятся около 250 граждан Азербайджана.

Выехавшие на прошлой неделе граждане сдали анализы на коронавирус в клиниках Тбилиси, Марнеули и Батуми, результаты анализов каждого были отрицательными. В настоящее время они находятся на КПП «Сыныг керпю» на азербайджано-грузинской государственной границе, где в сопровождении сотрудников посольства обеспечивается их пропуск на территорию Азербайджана.

Сообщается, что приехавшие в Азербайджан граждане не будут помещены на карантин на территории страны.

Отметим, посольство Азербайджана в Грузии осуществило вывоз из Грузии до 2000 граждан Азербайджана.(АПА)

| 2021-01-15T12:11:10+04:00 15 января 2021, 13:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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