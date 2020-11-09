Еще 23 села освобождены от оккупации

Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района, Демирчиляр, Чанагчы, Медаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сойудлу, Ашагы Сирик Джабраильского района, Юхары Моллу,Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района, Кечикли, Ордякли Зангиланского района.

Об этом Президент Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.