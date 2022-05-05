Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц. При этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом пишет Bloomberg.

О шестом пакете санкций, введённых в отношении России после нападения на Украину, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничения среди прочего предусматривают эмбарго на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Источники Bloomberg также сообщают, что ЕС предложит запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру, в том числе в сфере страхования.

Вместе с тем собеседники агентства Reuters сообщили, что постоянные представители стран ЕС на встрече 4 мая не смогли окончательно договориться об эмбарго на нефть из России. В частности, Словакия и Чехия сообщили, что согласны отказаться от российского сырья, но им необходима отсрочка. Греция, Мальта и Кипр, по данным Bloomberg, также усомнились в необходимости эмбарго.

Для вступления в силу санкции должны одобрить все страны ЕС. (svoboda.org)