ЕС выделил Грузии 380 млн евро для борьбы с коронавирусом

Евросоюз с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, сообщил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл. «Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть — в виде максимально льготного кредита», — сказал он в видеоинтервью, выложенном на сайте представительства ЕС в Грузии в воскресенье, 13 декабря.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Хартцелл сообщил, что помощь ЕС Грузии будет распределена по четырем основным направлениям. «Более половины средств будет израсходовано на поддержку усилий правительства Грузии по преодолению кризиса из-за COVID-19, включая реализацию антикризисного экономического плана и финансирование надлежащего функционирования правительства. Для этого мы уже перечислили Грузии большую часть кредита в 100 млн евро», — сказал глава представительства ЕС. (DW)