ЕС ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и расширил черный список в связи с президентскими выборами в стране.

Помимо Лукашенко, в черный список внесли еще 14 белорусских чиновников. Предполагается, что им запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси. (РИА Новости)