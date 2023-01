Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая занимается разработкой и производством беспилотников. Решение опубликовано в официальном журнале объединения.

В документе говорится, что HESA обеспечивает своей продукцией Корпус стражей исламской революции (КСИР), кроме того, ее дроны используются Россией на войне в Украине.

В декабре под санкции ЕС попали еще несколько иранских компаний: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) и Paravar Pars, а также Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO). Их внесли в черный список «за подрыв или угрозу территориальной целостности суверенитета и независимости Украины». Ограничения также объяснялись оказанием помощи России в войне.

В октябре Евросоюз ввел санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая выпускает одноименные беспилотники. Решение мотивировали «материальной поддержкой» боевых действий в Украине. Санкции также коснулись главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Сайеда Куреиши и командующего аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани. По данным Bloomberg, три генерала принимали «непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с Россией».

Кроме того, санкции против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Research Center, а также еще двух компаний Success Aviation Services FZC и I Jet Global DMCC, которые помогали поставлять дроны в Россию, ввели США. (moscowtimes.ru)