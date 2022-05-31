Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник согласовали шестой пакет санкций в отношении России. В него входят, в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом написал в твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, ограничения охватывают более двух третей объема экспорта нефти из России. Он уточнил, что запрет не будет касаться поставок топлива по трубопроводам.

Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90 процентов.

Потери России от нефтяного эмбарго ЕС, по подсчётам Bloomberg, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Из них 10 миллиардов от запрета поставок по морю, на которые приходится 75 процентов от всего экспорта российской нефти. При этом Россия продолжит зарабатывать до 6 миллиардов долларов в год на экспорте нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, для которых сделали исключение.

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже во вторник утром превысила 119 долларов за баррель впервые с 25 марта.

Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, и запретить работу на своей территории еще трёх российских государственных СМИ.

В то же время из нового пакета ограничений против России, исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. Об этом сообщили источники Bloomberg. По их словам, от этой меры отказались под давлением Кипра. (svoboda.org)