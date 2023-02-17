Брюссель рекомендует Киеву начать разработку планов восстановления пострадавших от военных действий территорий Украины.

Как передает ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Украине еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

«Пока война продолжается, трудно сказать, когда можно будет приступить к восстановительным работам, но с подготовкой к ним медлить нельзя. Еврокомиссия рекомендует уже сейчас приступить к планированию работ на пострадавших территориях».

По словам Синкявичюса, по подсчетам ЕС только ущерб природе составляет 42 млрд евро, а в разрушенных городах он намного больше и день ото дня растет.