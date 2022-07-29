Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг критику в адрес энергетической политики Евросоюза. Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупки природного газа из России наполовину, заявил Боррель в интервью медиакомпании DW в пятницу, 29 июля. «Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов», — сказал он. По словам Борреля, невозможно «требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь», «мы не можем творить чудеса».

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято «твердое решение» «прекратить покупать российскую нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа из России». При этом он отметил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет «быстро».