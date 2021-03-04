ЕС продлил санкции против Януковича

Евросоюз принял решение о продлении на год санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

Таким образом, санкции будут действовать до 6 марта 2022 года.

При этом из списка ограничительных мер были исключены два человека, а в отношении еще одного человека санкции установлены до 6 сентября 2021 года.

Данное решение предусматривает замораживание активов в отношении лиц, которые признаны «ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением», что причинило ущерб государственным фондам Украины.

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно.