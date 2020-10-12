ЕС продлил антироссийские санкции

Европейский союз на год продлил санкции по химоружию против России, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

В заявлении говорится, что санкционный режим наложен на РФ вплоть до 16 октября 2021 года. В качестве причины продления санкций называется химоружие и указывается дело Скрипалей.

«ЕС продлил <…> санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в тексте.

Аналогичное решение ЕС принимал и в октябре прошлого года.