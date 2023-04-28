Западные чиновники продолжают усиливать давление на страны бывшего СССР, ставшие хабами для обхода санкций против России.

Вслед за Казахстаном, которому США пригрозили санкциями в отношении компаний и банков, работающих с РФ, предупреждение получили власти Узбекистана.

Узбекистанские экономические субъекты «безусловно, попадут под действие санкций», если будут вскрыты случаи незаконных транзакций, заявил по итогам визита в Ташкент спецпосланник Евросоюза Дэвид О’Салливан.

Он сообщил, что передал узбекистанским чиновникам перечень товаров двойного назначения, которые «способствуют возможности российской военной машины проводить убийственную войну против народа Украины». Это, в частности, блок-схемы, микрочипы и оптическое оборудование европейского производства.

«Мы <…> наблюдали увеличение экспорта товаров из этого списка через территорию Узбекистана на 126% — что довольно значительно», — заявил Дэвид О’Салливан (его цитирует Gazeta.uz).

По его словам, в последние месяцы ЕС провел плодотворный обмен информацией с Таможенным комитетом и Центральным банком Узбекистана и получил заверения, что территория республики не будет использоваться для обхода санкций. «Мы понимаем, что это политический выбор государства», — подчеркнул О’Салливан.

По данным Euromonitor International, в прошлом году поставки из ЕС подсанкционных товаров в граничащие с Россией страны практически удвоились, тогда как их прямой экспорт в РФ схлопнулся на 71%.

Правительство РФ оценило объемы параллельного импорта, прежде считавшегося контрабандой, в $20 млрд. Совокупные объемы поставок товаров в Россию из-за рубежа по итогам прошлого года снизились лишь на 8%, до $280 млрд, согласно статистике ЦБ. (moscowtimes.ru)