ЕС предостерегает Сербию от переноса посольства в Иерусалим

Европейский Союз критикует возможный перенос посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. «Любые дипломатические шаги, ставящие под вопрос общую позицию ЕС по Иерусалиму, вызывают серьезную озабоченность и сожаление», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в понедельник, 7 сентября, на переговорах о нормализации отношений Белграда и Приштины.

О вероятном переносе посольства стало известно после того, как президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти 4 сентября в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме договорились об экономическом сближении. Американский лидер назвал подписание соглашения «прорывом» и событием «подлинно исторического» масштаба, а также сообщил, что Сербия согласилась последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако Евросоюз перед мероприятием в Белом доме был поставлен в известность лишь об экономических аспектах договоренности Сербии и Косово, подчеркнул Стано на переговорах в Брюсселе, где присутствовали Вучич и Хоти. (DW)