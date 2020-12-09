ЕС предоставил Украине €600 млн макрофинансовой помощи

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине три кредитных соглашения на €640 млн, соответствующее соглашение было подписано правительством страны и регулятором в среду, 9 декабря. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

По его словам, теперь объединенные территориальные общины на востоке Украины «смогут получить лучшие условия жизни, лучшие инфраструктуру и транспорт».

«Спасибо господину (президенту ЕИБ Вернеру) Хойеру, (вице президенту ЕИБ) Терезе Червинской, (главе представительства ЕС на Украине) Матти Маасикасу», — написал Шмыгаль.

Он также назвал эти соглашения «признаком большой поддержки», которую Европейский союз предоставляет Украине.