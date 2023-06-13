Власти Евросоюза изучают возможность разместить запасы газа в хранилищах на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские чиновники планируют предотвратить дефицит зимой, когда их собственные запасы уменьшатся, и избежать избытка предложения в ближайшие месяцы, рассказали агентству профильные аналитики. «Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — говорится в заявлении немецкой компании RWE. В прошлом году она использовала украинские хранилища.

В то же время Украине такое партнерство может дать столь необходимый после российского вторжения доход и укрепление связей с ЕС.

Расположенные на глубине 2 км под землей украинские газохранилища способны вмещать более 30 млрд куб. м газа. «Укртрансгаз» готов предоставить треть этих площадей, что эквивалентно 10% спроса ЕС в четвертом квартале прошлого года.

Кроме того, Украина предлагает хранение газа по фиксированной ставке — это очень привлекательный и конкурентоспособный вариант, отметил глава отдела торговых операций швейцарского концерна Axpo Марко Заальфранк.

Пока страховые компании избегают Украины, так что готовность трейдеров накапливать газ в этой стране будет зависеть от усилий Брюсселя. Еврокомиссия «изучает, могут ли и каким образом гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине», заявил по этому поводу представитель ЕК Тим Макфи. «Укртрансгаз» со своей стороны работает над внедрением гарантий обслуживания для снижения связанных с боевыми действиями рисков, сообщил агентству представитель компании.

В прошлом году Россия объявила газовую войну странам Евросоюза. Еще до взрыва на газопроводе «Северный поток — 1» «Газпром» существенно сократил поставки газа в ЕС.

«Европейцы будут люто мерзнуть в своих домах», а газ будет стоить 5000 евро за тысячу кубометров, обещал летом прошлого года замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Однако в конце отопительного сезона хранилища в ЕС были заполнены на 61,4%, а из-за избытка СПГ в портах формировались пробки.

«Россия разыграла энергетическую карту, но проиграла», — констатировал 22 мая исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. (moscowtimes.ru)