Европейский союз (ЕС) проведет на следующей неделе переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП).

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times.

По их информации, на следующей неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Баку, в рамках которого встретится с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым.

«Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу, — заявил неназванный представитель ЕС, слова которого приводит издание. — Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу. Мощность ТАП в настоящее время составляет около 10 млрд куб. м в год, Азербайджан является стабильным и надежным поставщиком в ЕС».

Как подчеркнула газета, дискуссии вокруг возможного увеличения поставок азербайджанского газа в Европу активизировались в свете напряженности в отношениях между Евросоюзом и Россией из-за ситуации на Украине. Ранее ряд западных СМИ сообщил, что в случае вторжения РФ в Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода «Северный поток — 2».

При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете. Чтобы предотвратить возможную критическую ситуацию ЕС ведет переговоры с альтернативными поставщиками топлива, в том числе с Катаром, об увеличении закупок газа у них.